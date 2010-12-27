Выборгский гонщик Никита Александров рассказал о начале карьеры и планах на будущее

Накануне выборгский спортсмен Никита Александров принимал участие соревнованиях SMP Formula 4, где попал в тройку лидеров, заняв второе место.

Недавно, 18 и 19 мая, выборгский спортсмен Никита Александров принимал участие соревнованиях SMP Formula 4, где попал в тройку лидеров, заняв второе место. Редакция связалась с гонщиком и узнала, как Никита заинтересовался этим видом спорта и какие у него дальнейшие планы.

Никита Александров родился в Выборге 12 февраля 2001 года. "Отношения" с гонками начались в 2007 году, когда ему было шесть лет. Отец будущего гонщика в тот время занимался картингом, таким образом он привел сына в автоспорт.

В тот год я впервые сел за руль карта и только начинал делать первые шаги в автоспорте. За мою карьеру в картинге я сменил две команды и как раз вторая команда оказала на меня реальное воздействие и помощь. рассказал спортсмен

Тренировал его Виктор Дамуть, который помог мальчику превратиться в настоящего гонщика, принимающего участие в Формуле.

Именно он помог мне достигнуть побед в картинге и сделал из меня настоящего гонщика, за что я ему очень благодарен. Он вложил в меня всю необходимую базу знаний и умений, что по сей день помогает мне. поделился Никита

Говоря о мечтах, любитель скорости поведал, что с самого детства грезил о Формуле 1.

С самого детства я мечтал попасть в Формулу 1. Сейчас я уже принимаю участие в Формуле 4 и начинаю завоевывать призовые места уже и тут. Надеюсь в скором будущем продвинуться дальше и перейти уже в старшие формульный серии! заявил он

По словам Никиты, следующие гонки пройдут с восьмого по девятое июня в Финляндии. Он отметил, что на последних финских соревнованиях, которые были 25 и 26 мая, занял второе и третье место сразу в двух гонках.

Главной поддержкой и опорой спортсмена являются его семья и девушка. Именно она и его отец колесят по гонкам, сопровождая и болея за Никиту.

Несмотря на свои первые победы юный гонщик продолжает наслаждаться обычной жизнью. Участник юниорской серии формулы рассказал, что в свободное время предпочитает посещать спортивный зал. Также он увлекается сноубордом и серфингом.