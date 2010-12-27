Выборгский фонд "Миллосердие-Бетель" подарил детям двухъярусную кровать

Как рассказали сотрудники фонда, сумму 6, 5 тыс. рублей удалось собрать быстро, а вот найти подходящий вариант за такие деньги, привезти и собрать кровать – оказалось чуточку сложнее, но все же миссию удалось выполнить. Кровать папа мальчиков собрал самостоятельно.

Выборгский фонд "Миллосердие-Бетель" с помощью жителей приготовил сюрприз для двух мальчиков: купил и поставил им в комнату двухъярусную кровать, ранее дети спали вместе со своим папой на диване.

Как рассказали сотрудники фонда, сумму 6, 5 тыс. рублей удалось собрать быстро, а вот найти подходящий вариант за такие деньги, привезти и собрать кровать – оказалось чуточку сложнее, но все же миссию удалось выполнить. Кровать папа мальчиков собрал самостоятельно.

"Мы хотели купить кровать сразу с матрасом, хоть какими-то ящиками, поэтому искали подходящий вариант долго. Сейчас дети находятся в лагере, когда вернуться – будет им сюрприз", - рассказали в фонде.

Сейчас отец мальчиков – Игорь работает дворником, купить мебель самостоятельно у него никак не получалось. Конечно же, он обрадовался такому подарку и с нетерпением ждет детей домой. Ведь наличие своих спальных мест – одно из условий органов опеки, которые доверили детей отцу после смерти их матери.

Если у вас есть желание помочь отцу-одиночке и его мальчикам, то передать продукты, с приготовлением которых справиться любой мужчина, а также сладости и фрукты детям можно через Фонд. Другие нужды семь будут известны после возвращения детей из лагеря, мальчики наверняка з а лето подросли и им нужны обувь и одежда к зиме.