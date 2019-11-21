Выборгский детский сад №25 признали лучшим среди образовательных учреждений региона

Помимо почетных грамот, детскому саду было присуждено 100 тысяч рублей.

В Петербурге, на базе "Ленинградского областного института развития образования", состоялся второй тур регионального конкурса по выявлению перспективных моделей государственно-общественного управления образованием.

В нем принимал участие команды детских садов Ленобласти. Выборгский детский сад №25 занял почетное первое место. Учреждению были присуждены дипломы и грамоты победителя, а также денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

"Мы работам коллективно, поэтому и победить нам было не трудно, так как команда слаженная. Также хочу рассказать, что нам выделили средства на новую калитку и домофонную систему, потому что детская безопасность для нас очень важна", - рассказала Ирина Рыбникова, руководитель детского сада №25.

Соперниками выборжан стали представители Всеволожского, Гатчинского, Лодейнопоьского, Сланцевского и Волховского районов Ленобласти

Ранее мы сообщали, что директор библиотеки А.Аалто Елена Рогозина получила награду "За вклад в развитие Ленинградской области".

Видео: Piter.TV