Выборгский центр милосердия продолжает сбор продуктов для бездомных

Если у вас образовались излишки урожая или вы не знаете, куда деть прошлогодние заготовки в преддверии новых закаток, то Питер ТВ вам подскажет.

Овощи, фрукты, зелень и заготовки с радостью примет выборгский центр помощи бездомным и людям, попавшим в трудную жизненную ситуация, "Милосердия Бетель". Отдав продукты в центр можно быть уверенным, что они пойдут на благие дела: обеды в самом центре, который работает до 31 августа и на воскресные обеды, которые проходят в Выборге в течении всего года по воскресеньям за Домом торговли на проспекте Ленина.

"Овощи, особенно пригодятся картошка, лук и морковка, будем готовить. Заготовки пустим в дело зимой. Фрукты пойдут на компоты, а также на десерты для обедов", - рассказали в центре.

Также в "Милосердии" отметили, что, несмотря на скорое закрытие, поток людей не убывает и в центре будут рад, если жители поддержат проект консервам, носкам и трусам для бездомных людей.

Принести продукты и вещи можно во вторник, среду и пятницу с 11:00 до 15:00 на улицу Б. Гвардейскую дом 33(Северный поселок).

Ранее мы писали, что в Выборге прошла акция "Накорми голодного" от благотворительного проекта "Дом Милосердия-Бетель"