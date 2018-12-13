В Выборге прошла акция "Накорми голодного" от благотворительного проекта "Дом Милосердия-Бетель"

Редакция Piter.TV связалась с ответственным руководителем Благотворительного проекта "Дом Милосердия-Бетель" в Выборге Сергеем и узнала о месте проведении акции, времени, количестве участников и волонтеров.

В минувшее воскресенье, 26 мая 2019 года, в Выборге прошла акция "Накорми голодного". Ее организаторы - Благотворительный проект "Дом Милосердия-Бетель". Акция проводится еженедельно по воскресеньям около 9 лет подряд.

Спасибо всем, кто принимает участие, видимое и не видимое. Спасибо за одежду, продукты, финансовую помощь и личное присутствие волонтеров на воскресных акциях. написали организаторы

Редакция Piter.TV связалась с ответственным руководителем Благотворительного проекта "Дом Милосердия-Бетель" в Выборге Сергеем и узнала о месте проведении акции, времени, количестве участников и волонтеров.

Каждое воскресенье с утра мы выезжаем на улицу Васильева рядом с 11 домом. Там проходит акция "Накорми голодного" с 10:30 до 12:00 часов. Количество участников каждый раз разное, зависит от погоды и других факторов. Кто-то умирает, кто-то новый приходит. Летом возрастает число "новичков", так как люди приезжают на заработки, все теряют, пропивают и становятся бомжами. Волонтеров пока вполне хватает. На акции они раздают посуду, еду и разговаривают с пришедшими рассказал Сергей

Фото: Выборг ВКонтакте