Выборгские аграрии за 2018 год произвели 34 325 тонн мяса скота и птицы

Всего за 2018 год выборгскими аграриями произведено 34290 тонн молока, 1235 млн. штук яиц, 3449 тонн овощей.

Накануне состоялось совещание с главными бухгалтерами и экономистами сельскохозяйственных предприятий Выборгского района.

Специалисты отдела аграрной политики районной администрации и МКУ "Дирекция по АПК и РК" рассказали участникам встречи о достигнутых показателях по производству сельскохозяйственной продукции, финансово-экономических результатах предприятий различной специализации, мерах государственной и муниципальной поддержки, предоставленных в 2018 году, и планах на 2019 год.

Как сообщила руководитель АПК Выборгского района – директор МКУ "Дирекция по АПК и РК" Надежда Литвиненко, в 2018 году сельхозпредприятиями увеличено производство продукции, отмечен рост продуктивности скота и птицы.

Всего за 2018 год выборгскими аграриями произведено 34325 тонн мяса скота и птицы, 34290 тонн молока, 1235 млн. штук яиц, 3449 тонн овощей. Рыбоводными предприятиями выращено 4623 тонны товарной рыбы (на 11% больше по сравнению с 2017 годом), улов рыбы составил 18937 тонн (106% к 2017 году).

Объем реализации сельхозпродукции составил 11 млрд. рублей, что на 8% больше, чем в 2017 году.

Начальник отдела аграрной политики Елена Мерзликина рассказала собравшимся о порядке предоставления субсидий из муниципального бюджета.

Отметим, в 2018 году средства, выделенные на поддержку выборгских сельхозтоваропроизводителей из всех уровней бюджета, составил 294 млн. рублей, в том числе из консолидированного бюджета района - 21 млн. рублей, что на 6% больше относительно предыдущего года.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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