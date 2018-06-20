Выборгские школьники приняли участие в формировании комфортной городской среды

Проект благоустройства пришкольной территории, разработанный учащимися школы № 7, получил поддержку со стороны администрации.

В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" открыт новый этап взаимодействия администрации Выборгского района и образовательных учреждений. Проект благоустройства пришкольной территории, разработанный учащимися школы № 7, получил поддержку со стороны администрации.

Мероприятие прошло после школьной конференции по защите проектов "Школьный двор". По инициативе и при поддержке директора школы Людмилы Митиной и заместителя главы администрации, курирующего вопросы ЖКХ, Дмитрия Самойленко результаты работы школьников были представлены в администрации.

Презентация состоялась с участием всех структур, причастных к городскому благоустройству. Учащиеся, раскрывая тему работы, рассказали, что созданию проекта предшествовали научно-изыскательские мероприятия по изучению исторического прошлого здания, в котором находится школа № 7, актуализация текущих нужд по благоустройству пришкольной территории. В результате школьники нарисовали, какой они видят территорию школы, в которой учатся.

Проект учащихся 11 "А" класса, подготовленный под руководством учителя экономики Светланы Романовой, получил положительную оценку.

Заместитель главы районной администрации Дмитрий Самойленко отметил, что с 2017 года Выборгский район является участником национального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Эта программа поддерживает инициативы жителей по благоустройству дворовых и общественных территорий. Так, например, в Выборге в 2017 году было благоустроено 22 объекта: 5 общегородских, 17 дворовых. В 2018 году - 5 дворовых территорий и 1 общегородская. За 2 года национальному проекту "Комфортная среда" удалось реализовать более 50 инициатив жителей Выборгского, Рощинского, Светогорского, Гончаровского, Каменногорского, Селезневского, Высоцкого муниципальных образований. Отрадно, что и молодежь проявляет интерес и внимание к благоустройству. Если школьники действительно хотят — все может получиться. Программа "Комфортная среда" направлена на поддержку инициатив жителей. Поэтому предлагаю рассмотреть возможность доработки эскиза школьников до реального проекта, который сможет воплотить школа. Дмитрий Самойленко, заместитель главы районной администрации

Помощник главы администрации Выборгского района по вопросам развития городской среды Олег Лиховидов поставил положительную оценку проектным изысканиям школьников, отметив, что работа учащихся может быть взята за основу и доработана совместно с учащимися.

Директор школы Людмила Митина выразила благодарность администрации за внимание к работе учащихся, поддержку инициативы детей по благоустройству пришкольной территории и отметила, что доработка проектного эскиза позволит ребятам познакомиться приемами градостроительного проектирования на профессиональном уровне.

Также в ходе встречи Олег Лиховидов представил учащимся проекты по благоустройству города Выборга, признанные лучшими на всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, который также проходит в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО