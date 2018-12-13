Выборгская таможня внедряет автоматическую регистрацию электронных транзитных деклараций

Данная процедура позволит значительно сократить время осуществления таможенных операций в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза и уменьшить время нахождения транспортного средства с товаром на территории таможенного поста.

С 30 апреля 2019 года ФТС России проводит мероприятия по внедрению автоматической регистрации электронных транзитных деклараций (ЭТД). Об этом сообщает пресс-служба Выборгской таможни.

Указанная технология на первоначальном этапе применяется при перевозках железнодорожным транспортом, а также автомобильным транспортом в случаях, когда декларантом товаров выступает таможенный перевозчик либо уполномоченный экономический оператор.

Таможенные посты ЖДПП Бусловская и МАПП Светогорск Выборгской таможни участвуют в этом эксперименте с его первого дня и проводят информационно-разъяснительную работу с участниками ВЭД по вопросам необходимости соблюдения формы и порядка заполнения транзитной декларации, утверждённых Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 289.

Данная процедура позволит значительно сократить время осуществления таможенных операций в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза и уменьшить время нахождения транспортного средства с товаром на территории таможенного поста.

По вопросам, связанным с применением технологии автоматической регистрации электронных транзитных деклараций, можно обратиться в Выборгскую таможню в отдел контроля за таможенным транзитом по телефону: 8 (81378) 59 231.

Источник: пресс-служба Выборгской таможни