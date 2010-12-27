Выборгская боксерша Юлия Верескова о поездке в Грозный: "С нами никто не знакомился, видимо, нас боялись"

Редакция Piter.TV взяла интервью у спортсменки из Выборга Юлии Вересковой, которая представит город на предстоящем спортивном конкурсе красоты в Ялте.

Со второго по седьмое апреля в Ялте пройдет конкурс красоты, в котором примут участие 25 девушек, занимающихся боевыми искусствами. Ленобласть представит боксер из Выборга Юлия Верескова. Редакция пообщалась со спортсменкой, чтобы узнать о ее участии в конкурсе и дальнейших планах.

Юлия пришла в спорт в 10 лет. Тогда ее увлечением был велоспорт, но по состоянию здоровья от него пришлось отказаться. Три месяца ушло на реабилитацию. В 12-летнем возрасте отчим отвел ее в секцию бокса, где когда-то занимался сам. Тренером Юлии стал заслуженный мастер спорта Александр Цикунов.

Юля попала в конкурсную программу еще в конце прошлого года. Каждая федерация спорта выдвигала своих претенденток. В итоге от федерации бокса выбрали нашу героиню. Она оставила свои данные на официальном сайте конкурса. После чего прошла отборочный тур, где оценивали спортивные достижения и успехи. А недавно Юлия ездили в Грозный, где провела три дня. Девушка с другими конкурсантками посетила университет спецназа, где попробовала себя в стрельбе, а также полетала в самой высокой в Европе аэротрубе.

Откуда были девочки, которые ездили с тобой в Грозный?

Девочки были из Москвы, которые занимаются ножевым боем. Еще одна девушка занимается стрельбой.

Получилось ли у тебя встретиться с Кадыровым?

Нет, он обещал приехать, но не получилось. Нас курировал Мартынов, который в Чечне руководит силовым блоком. Он нас сопровождал все три дня. С нами никто не знакомился, видимо, все боялись. Мы приехали, нас заселили и сразу отвезли в Российский Университет Спецназа. Его скоро достроят, и он станет лучшим университетом по военному блоку. Плюс для спортсменов там будут все условия для развития.

Сами соревнования делятся на несколько этапов. В первый день участницы продемонстрируют свои боевые навыки, что станет их визитными карточками. Потом их ждет танцевальная программа. "Этап взвешивания", которые подразумевает под собой флешмоб в топиках и лосинах для показа своих спортивных фигур. Потом нужно будет продемонстрировать народный костюм, так как из России будет всего шесть представительниц, остальные 19 девушек иностранки, например, из Узбекистана и Израиля. Юля предстанет перед судьями в средневековом наряде. Также в конкурсе запланирован "леди-боксинг" - танец флешмоб. Кроме того, девушки примут участие в показе коллекции от московского дизайнера.

Что такое "леди-боксинг"?

Там будет Дана Соколова, автор известной песни "Индиго". Мы выходим все в коже, с ружьями, чтобы показать, что девушки выступают за мир.