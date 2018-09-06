Владимир Цой рассказал об открытии археологов на Замковом острове

В 2018 году на Замковом острове впервые за многие десятилетия стартовали полноценные археологические исследования. Ранее здесь проходили только сопутствующие работы во время строительных и ремонтных проектов. На этот раз археологи всерьез сконцентрировались на изучении окрестностей Выборгского замка. В этом их поддержало Министерство культуры РФ в лице Северо-Западной дирекции Минкульта: был объявлен специальный конкурс на археологические исследования Замкового острова.

По состоянию на сентябрь 2018-го, ученые успели сделать несколько интересных открытий. В их числе - укрытые под землей конструкции, которые могут оказаться основанием древней башни или частью тайного подземного хода.

Мы с вами находимся на Южном валу, он же - Южный бастион. Тот вид, в котором мы привыкли воспринимать это место, вся красивая гранитная отделка - это относительно новая облицовка со стороны города и набережной. Она здесь появилась в самом конце 19-го века (и то, сначала это был просто вал отделанный гранитом, без лип и озеленения, как сейчас). Все это не имеет никакого отношения к Средневековью, тогда здесь была система бастионов. Высились башни, бойницы, другие фортификационные элементы - углубления, спуски и тайные подземные проходы. Сейчас мы сможем приоткрыть часть этих конструкций Владимир Цой, руководитель Выборгского государственного музея-заповедника

Эксперт напомнил о легенде, которая предполагает существование сохранного подземного хода на территории замка. Якобы где-то на Замковом острове можно спуститься под землю, пройти по тоннелю, и выйти на противоположном берегу. Эту история была популярна и в советское время, и в девяностые. А недавно археологи наткнулись на факты, которые могут подтвердить этот нашумевший городской миф.

Основание этой легенды - скорее всего, лежат именно здесь. Мы уже сейчас можем спуститься вниз, мы назвали это место "Тайный дом". И там, уже сейчас, хотя раскопки не закончены, видна постройка достаточно сложной структуры, с переходами, тоннелями и ступеньками. Все это расходится в разные стороны, но пока мы не можем сказать куда - раскопки еще в процессе.

Канал Piter.TV публикует первые кадры загадочного помещения под Замковым островом. На нем можно рассмотреть крепкую кирпичную кладку и засыпанные землей своды арок-тоннелей.