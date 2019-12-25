Вход в Главный дом усадьбы Уткина дача отреставрируют

Прием заявок пока не завершен. Работы по ремонту и реставрации планируют закончить в сентябре 2023 года.

Центральную входную зону Главного дома усадьбы Уткина дача отреставрируют, на работы планируется потратить 37,5 млн рублей. Соответствующие данные появились на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнителю потребуется воссоздать внутренние дверные заполнения и лестничные ограждения у входа в усадьбу на Уткином проспекте, 2, установить двери главного дома, отреставрировать интерьеры центральной входной зоны. Также подрядчик должен обустроить полы и лестничные клетки в зданиях Главного корпуса и главного дома Уткиной дачи.

Срок начала работ пока не определен – заказчик СПбГБУК "Государственный музей городской скульптуры" еще собирает заявки желающих. Известно, что окончание работ планируется на сентябрь 2023 года.

Фото: Википедия