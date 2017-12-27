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Новости Новости шоу-бизнеса России
Вчера, 14:47
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Shdaria
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Видео: Петросян отжигает с темнокожими мужчинами

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В сети появился ролик с танцем Петросяна, который оценили многие пользователи.

Пользователей интернета взбудоражил ролик в Instagram юмориста Евгения Петросяна, где он зажигательно танцует в компании  чернокожих послов под песню "Трава у дома". В своем Instagram Петросян написал: "Танец, как всегда, веселый. Угадайте: с послами каких стран я танцую?".
 
Стоит отметить, что за несколько часов видео Петросяна собрало более восьми тысяч лайков. Кроме того. подписчики юмориста активно начали гадать из какой же страны послы. Варианты пользователей оказались самыми разными: Нигерия, Руанда, Армения, ЮАР, Кения, Бенин, Франция, Германия, Зимбабве и даже "Мумба-Юмба".
 
Видео: Instagram - petrosyanevgeny
 
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Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

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