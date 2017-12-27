Видео: Петросян отжигает с темнокожими мужчинами

В сети появился ролик с танцем Петросяна, который оценили многие пользователи.

Пользователей интернета взбудоражил ролик в Instagram юмориста Евгения Петросяна, где он зажигательно танцует в компании чернокожих послов под песню "Трава у дома". В своем Instagram Петросян написал: "Танец, как всегда, веселый. Угадайте: с послами каких стран я танцую?".

Стоит отметить, что за несколько часов видео Петросяна собрало более восьми тысяч лайков. Кроме того. подписчики юмориста активно начали гадать из какой же страны послы. Варианты пользователей оказались самыми разными: Нигерия, Руанда, Армения, ЮАР, Кения, Бенин, Франция, Германия, Зимбабве и даже "Мумба-Юмба".

Видео: Instagram - petrosyanevgeny