В Черногории верующие протестуют против закона о вероисповедании

Люди вышли на улицу и поют молебен.

Жители черногорских городов Берана, Подгорице вышли на акцию протеста против законопроекта о свободе вероисповедания. Об этом сообщает Radio Sarajevo.

По данным СМИ, протестующие заблокировали дороги, въезд в город и пошли шествием на парламент страны. Акция имеет мирный характер, верующие возле поют молебен. В противовес активистам в городе мобилизовалась полиция в полном обмундировании. Власти страны попросили их не применять физическую силу против протестующих.

В Сербской православной церкви боятся, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности, которую передадут непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Протестующие призывают подписать договор с СПЦ, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.