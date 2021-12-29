Смольный сообщил о росте величины прожиточного минимума в Петербурге в среднем на 10%

Величина зависит от того, к какой социальной категории относится гражданин.

Величина прожиточного минимума на душу населения в Петербурге с 2022 года составляет 13160,2 рублей. Таким образом, она вырастет на 10,5% по сравнению с показателем прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Для трудоспособного населения рост прожиточного минимума вырос на 1270,8 руб. до 14344,6 рублей, для пенсионеров на 1037,5 руб — до 11317,8 рублей, для детей на 1157,9 руб — до 12765,4 рублей.

Величина прожиточного минимума имеет социальное значение. Если доходы гражданина меньше величины прожиточного минимума, он имеет право на получение социальной поддержки — выплату детских пособий, доплаты к пенсии пенсионерам, выплату государственной социальной помощи. пояснили в Смольном.

Общероссийский прожиточный минимум составляет 12654 рубля. Инфляция по итогам 2021 года составила 8,39%.

Фото: Piter.TV