Дочь Сергея Бодрова-младшего представила в Петербурге фильм "Велга"

В кинотеатра "Аврора" состоялась премьера фильма "Велга" - дебютной работы режиссёра Анастасии Нечаевой.

"Велга" - это притчевая и метафоричная история о любви, семье и человеческой судьбе на фоне холодных пейзажей Русского Севера. В основу произведения лёг текст Ивана Бунина, написанный им ещё в юности.В центре кино - женские образы двух сестёр - Велги и Снеги. Главную роль в фильме сыграла Ольга Бодрова: это дебют дочери русского актёра Сергея Бодрова-младшего. Вместе с автором ленты Анастасией Нечаевой актриса представила "Велгу" петербуржцам.

Канал Piter.TV побывал на премьере ленты в кинотеатре "Аврора". До этого познакомиться с дебютной работой Анастасии Нечаевой могли только зрители выборгского фестиваля "Окно в Европу". Кроме того, картину показывали в Мурманской области, где и проходили съёмки фильма.

Видео: Piter.TV

Фото: кадр из фильма "Велга"