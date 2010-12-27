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Новости Куда сходить в Петербурге
Вечеринки с растениями Planty
Сегодня, 10:00
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alexandra08
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Вечеринки с растениями Planty

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Мероприятие ведут профессиональный садовод и ассистент.

Двухчасовой корпоратив на вечеринке "Planty" позволяет пообщаться с коллегами в непринужденной обстановке и проявить творческий потенциал. Для гостей проводят  весёлые конкурсы и оригинальную фотосессию.

Мероприятие ведут профессиональный садовод и ассистент. Они помогут участникам сделать красивые композиции из живых растений и декоративных элементов. На выбор вам предложат три формата вечеринок: "Bowl" (вы создаете флорариум в стеклянном сосуде) "Tiffany" (вы придаете композиции различные геометрические формы)  и "Wall" (гости делятся на группы и работают над созданием единой картины).

Фото: https://www.planty.ru/

Теги: planty , вечеринка с растениями
Категории: Куда сходить в Петербурге Выставки

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