Президент некоммерческого партнерства "Руссофт" рассказал об основных принципах взаимодействия членов НК

С 31 октября по 1 ноября в Северной столице проходит Северо-Западный промышленный форум. Событие приурочено к десятилетию представительства Государственной корпорации "Ростех" в Петербурге. Мероприятие организовано совместно с Санкт-Петербургским региональным отделением Союза машиностроителей России и проходит на площадке Политехнического университета.



Одним из спикеров форума стал президент некоммерческого партнерства "Руссофт" Валентин Макаров, который рассказал об основных принципах взаимодействия членов НК.



В 1999 году в Петербурге 10 компаний объединились, чтобы под одним брендом продавать свои услуги на мировом рынке. Постепенно к нам присоединились компании из Москвы, Украины, Белоруссии, и сейчас мы, пожалуй, самое взрослое объединение бизнеса. Некоммерческое партнерство по своим функциям похожа на ассоциацию, где все равны и имеют право голоса, однако платят разные взносы. Более крупные компании имеют преимущество, чтобы быть представлены от России на международном рынке. Мы организуем много мероприятий, продвигая нашу продукцию за рубеж, организовываем взаимодействие с крупными корпорациями (РЖД, РОАК, Почта России).



И вот в этом взаимодействии происходит трансфер технологий, то есть то, что мы предлагаем всему миру, мы предлагаем и российским производителям. В особенности это касается крупных решений. Мы не сможем предложить третьему миру альтернативные решения госбезопасности, не имея своей доверенной среды. Значит у нас должна быть своя, спроектированная нашими компаниями микроэлектроника, процессоры и т.п. Такая доверенная среда сможет конкурировать не только на мальном, но и глобальном рынке.

- Валентин Макоров