В закон о воинской службе внесли новые правки

Правительство РФ одобрило ряд изменений, которые будут внесены в закон о воинской службе. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Новые правила коснутся офицеров, прапорщиков и студентов военных вузов, которые получают степени кандидата или доктора наук. Им хотят запретить заключать контракты сроком на один год.
Эксперт считают, что это делают с целью на дольше сохранить людей со специфическими знаниями в армии. Отмечается, что вкладывать бюджетные деньги в контрактников всего год является "нерациональной" тратой средств.
Видео: YouTube / The World of Russian Weapons
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