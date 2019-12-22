В закон о воинской службе внесли новые правки

Новые правила коснутся учащихся военных вузов.

Правительство РФ одобрило ряд изменений, которые будут внесены в закон о воинской службе. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

Новые правила коснутся офицеров, прапорщиков и студентов военных вузов, которые получают степени кандидата или доктора наук. Им хотят запретить заключать контракты сроком на один год.

Эксперт считают, что это делают с целью на дольше сохранить людей со специфическими знаниями в армии. Отмечается, что вкладывать бюджетные деньги в контрактников всего год является "нерациональной" тратой средств.

Видео: YouTube / The World of Russian Weapons