  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:51
56
Rybka123
Код вставки плеера

В закон о воинской службе внесли новые правки

0 0

Новые правила коснутся учащихся военных вузов.

Правительство РФ одобрило ряд изменений, которые будут внесены в закон о воинской службе. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

Новые правила коснутся офицеров, прапорщиков и студентов военных вузов, которые получают степени кандидата или доктора наук. Им хотят запретить заключать контракты сроком на один год.

Эксперт считают, что это делают с целью на дольше сохранить людей со специфическими знаниями в армии. Отмечается, что вкладывать бюджетные деньги в контрактников всего год является "нерациональной" тратой средств.

Видео: YouTube / The World of Russian Weapons

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии