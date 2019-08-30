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В транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования мужчины на станции "Автово"
Сегодня, 15:09
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования мужчины на станции "Автово"

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Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Накануне вечером в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение, что недалеко от железнодорожной станции "Автово" тепловоз травмировал мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что травмированным оказался 40-летний житель Ярославля. Выяснилось, что пострадавший решил пересечь железную дорогу через пути. Несмотря на маневренные работы поезда с подающими звуковыми сигналами, потерпевший принял решение пролезть под подвижным составом. В результате чего, мужчина не смог "опередить" локомотив. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. 

По факту произошедшего проводится проверка.

Фото: Piter.tv

Теги: жд станция автово, травмирование мужчины, транспортная полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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