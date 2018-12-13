С 7 по 10 мая в Выборге ограничат движение автотранспорта из-за проведения массовых мероприятий

Администрация Выборгского района информирует об ограничениях движения автотранспорта в центре города Выборга.

Администрация Выборгского района информирует об ограничениях движения автотранспорта в центре города Выборга.

Первым участком, где закроется движение автотранспорта, станет въезд на проспект Ленина с Московского проспекта и Суворовский пр. (от пр. Ленина до ул. Мира). Он будет перекрыт с 7 мая (с 18. 00 часов) по 10 мая (до 06.00 часов).

С 8 по 9 мая перекрываются следующие территории:

8 мая с 19.00 часов по 9 мая до 12.00 часов

будет перекрыт

- пересечение ул. Северный вал и ул. Красноармейской;

- пересечение ул. Прогонной и ул. Краснофлотской;

- пересечение ул. Крепостной и ул. Красноармейской.

- ул. Красноармейская (возле здания "Рынка").

- ул. Пионерская (у здания городского суда).

8 мая с 07.00 часов по 9 мая до 12.00 часов

будет перекрыт

- въезд на автомобильную парковку у центра "Виктория";

- пересечение ул. Пионерской и наб. 30-го Гвардейского Корпуса;

- пересечение ул. Пионерской и пр. Ленина;

- пересечение ул. Пионерской и ул. Прогонной;

- пересечение пр. Ленина и Рыбный пер.;

- пересечение пр. Ленина и ул. Николаева;

8 мая с 07.00 часов по 9 мая до 22.30 часов

- пересечение Суворовского пр. и ул. Крепостной;

- пересечение ул. Кеппа и Суворовского пр.;

- пересечение Московского пр. и пр. Ленина;

- пересечение ул. Мира и Московского пр.;

- пересечение Ленинградского шоссе и ул. Северной (у кафе "Мон Плезир");

- ул. Ушакова (у магазина "Нужно"), ул. Ушакова (у ресторана "Марко Поло");

- пересечение ул.Северной и ул.Ушакова (въезд на Красную площадь);

- проезд между домами ул.Ушакова, д.4 и ул.Ушакова, д.6;

- пересечение ул. Димитрова и ул. Северной;

- пересечение Ленинградского пр. и ул. Северной;

- пересечение пр.Ленина и Ленинградского пр.;

- ул. Димитрова (от пр. Ленина до ул.Ростовской);

8 мая с 07.00 часов по 9 мая до 13.00 часов

- пересечение ул. Пушкинской и ул. Крепостной;

- въезд на ул. Садовую.

-пересечение ул. Выборгской и Суворовского пр.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО