С 7 по 10 мая в Выборге ограничат движение автотранспорта из-за проведения массовых мероприятий

Администрация Выборгского района информирует об ограничениях движения автотранспорта в центре города Выборга.
Первым участком, где закроется движение автотранспорта, станет въезд на проспект Ленина с Московского проспекта и Суворовский пр. (от пр. Ленина до ул. Мира). Он будет перекрыт с 7 мая (с 18. 00 часов) по 10 мая (до 06.00 часов).
С 8 по 9 мая перекрываются следующие территории:
8 мая с 19.00 часов по 9 мая до 12.00 часов
будет перекрыт
- пересечение ул. Северный вал и ул. Красноармейской;
- пересечение ул. Прогонной и ул. Краснофлотской;
- пересечение ул. Крепостной и ул. Красноармейской.
- ул. Красноармейская (возле здания "Рынка").
- ул. Пионерская (у здания городского суда).
8 мая с 07.00 часов по 9 мая до 12.00 часов
будет перекрыт
- въезд на автомобильную парковку у центра "Виктория";
- пересечение ул. Пионерской и наб. 30-го Гвардейского Корпуса;
- пересечение ул. Пионерской и пр. Ленина;
- пересечение ул. Пионерской и ул. Прогонной;
- пересечение пр. Ленина и Рыбный пер.;
- пересечение пр. Ленина и ул. Николаева;
8 мая с 07.00 часов по 9 мая до 22.30 часов
- пересечение Суворовского пр. и ул. Крепостной;
- пересечение ул. Кеппа и Суворовского пр.;
- пересечение Московского пр. и пр. Ленина;
- пересечение ул. Мира и Московского пр.;
- пересечение Ленинградского шоссе и ул. Северной (у кафе "Мон Плезир");
- ул. Ушакова (у магазина "Нужно"), ул. Ушакова (у ресторана "Марко Поло");
- пересечение ул.Северной и ул.Ушакова (въезд на Красную площадь);
- проезд между домами ул.Ушакова, д.4 и ул.Ушакова, д.6;
- пересечение ул. Димитрова и ул. Северной;
- пересечение Ленинградского пр. и ул. Северной;
- пересечение пр.Ленина и Ленинградского пр.;
- ул. Димитрова (от пр. Ленина до ул.Ростовской);
8 мая с 07.00 часов по 9 мая до 13.00 часов
- пересечение ул. Пушкинской и ул. Крепостной;
- въезд на ул. Садовую.
-пересечение ул. Выборгской и Суворовского пр.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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