Из-за дождя в Петербурге изменили программу празднования Дня флага

Масштабный праздник пройдет возле Петропавловской крепости. Изменение коснулись трех пунктов.

Танцевальный флэш-моб с участниками общественного объединения всероссийского "Русь танцевальная" начнётся 15.10 -15.40. Приветствие главы петербургского парламента осуществиться в 15.55 – 16.00, а также битва красками холи пройдет в 18.30 – 18.45.

Также гости праздника смогут наблюдать, грандиозный концерт в котором примут участия лучшие творческие коллективы Петербурга. Так же выступит артист музыкального лейбла Black Star, Скруджи. Любители барабанов, смогут насладиться шоу от группы барабанщиц «Феерия» – которые являлись официальными участниками культурной программы Олимпийских и Параолимпийских игр Сочи – 2014, Чемпионата мира по хоккею. Не смотря на погоду можно будет потанцевать под известных ди-джеев DJ Feel и DJ Цветкоff.