В сторону Гатчины от Луги образовалась пробка из-за ДТП с участием трех легковушек

В Ленобласти продолжаются не только ремонтные работы, которые приводят к пробкам, но и ДТП, которые также привели к пробкам.
За субботу, 15 июля, на Киевском шоссе можно было наткнуться на мразу три затора: в сторону Луги у Большой Ящеры, там же, но в сторону Санкт-Петербурга, и в сторону Гатчины с поворота от Луги.
Первые две были связаны с ремонтными работами, а вот последняя образовалась из-за ДТП с участием трех легковых автомобилей, которые полностью перекрыли полосу. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось, что перед Большой Ящеркой образовался пробка из-за ремонтных работ по расширению дороги.
Фото и видео: Piter.TV
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