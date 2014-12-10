В сторону Гатчины от Луги образовалась пробка из-за ДТП с участием трех легковушек

В Лужском районе Ленинградской области произошла авария с участием трех легковых автомобилей.

В Ленобласти продолжаются не только ремонтные работы, которые приводят к пробкам, но и ДТП, которые также привели к пробкам.

За субботу, 15 июля, на Киевском шоссе можно было наткнуться на мразу три затора: в сторону Луги у Большой Ящеры, там же, но в сторону Санкт-Петербурга, и в сторону Гатчины с поворота от Луги.

Первые две были связаны с ремонтными работами, а вот последняя образовалась из-за ДТП с участием трех легковых автомобилей, которые полностью перекрыли полосу. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что перед Большой Ящеркой образовался пробка из-за ремонтных работ по расширению дороги.

Фото и видео: Piter.TV