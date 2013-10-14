Перед Большой Ящерой образовалась пробка из-за ремонтных работ по расширению дороги

В Лужском районе Ленинградской области образовалась пробка в районе деревни Большая Ящера. На Киевском шоссе проводят расширение дороги.

В субботу, 15 июля, начались ремонтные работы по расширению дороги на Киевском шоссе. В связи с этим автомобилисты столкнусь с пробкой длительностью примерно 30 минут.

Перед Большой Ящерой в мужском районе валят деревья для проведения ремонтных работ. Общая протяженность пробок перед ними составила 2,7 км.

Однако уточняется, что пробка возникла не только из Санкт-Петербурга, но и в город.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти водитель мопеда врезался в автомобиль на встречке.

Фото и видео: Piter.TV