Перед Большой Ящерой образовалась пробка из-за ремонтных работ по расширению дороги

В субботу, 15 июля, начались ремонтные работы по расширению дороги на Киевском шоссе. В связи с этим автомобилисты столкнусь с пробкой длительностью примерно 30 минут.
Перед Большой Ящерой в мужском районе валят деревья для проведения ремонтных работ. Общая протяженность пробок перед ними составила 2,7 км.
Однако уточняется, что пробка возникла не только из Санкт-Петербурга, но и в город.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти водитель мопеда врезался в автомобиль на встречке.
Фото и видео: Piter.TV
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