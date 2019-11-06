Опубликован трейлер фильма "Два Папы" с Энтони Хопкинсом

В сети появился трейлер фильма "Два Папы Римских". Видеоролик появился на YouTube-канале Netflix.
Сюжет фильма основан на реальных событиях. В 2013 году Бенедикт Шестнадцатый стал первым за 600 лет Папой отрекшимся от престола. Власть перешла к первому за 1200 лет Папе не из Европы, а из Аргентины кардиналу Хорхе Марио Бергольо. Теперь он известен по имени Франциск.
Главные ролив ленте исполнили обладатель премии "Оскар" Энтони Хопкинсом и победитель Каннского кинофестиваля Джонатан Прайс.
Видео: YouTube/Netflix
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