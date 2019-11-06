Опубликован трейлер фильма "Два Папы" с Энтони Хопкинсом

Лента выйдет в ограниченный кинопрокат и на Netflix в декабре 2019 года.

В сети появился трейлер фильма "Два Папы Римских". Видеоролик появился на YouTube-канале Netflix.

Сюжет фильма основан на реальных событиях. В 2013 году Бенедикт Шестнадцатый стал первым за 600 лет Папой отрекшимся от престола. Власть перешла к первому за 1200 лет Папе не из Европы, а из Аргентины кардиналу Хорхе Марио Бергольо. Теперь он известен по имени Франциск.

Главные ролив ленте исполнили обладатель премии "Оскар" Энтони Хопкинсом и победитель Каннского кинофестиваля Джонатан Прайс.

Видео: YouTube/Netflix