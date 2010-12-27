В сети появились изображения российского вертолета будущего

В сети появились первые изображения российского перспективного боевого вертолета.

В сети появились первые изображения российского перспективного боевого вертолета. Об этом сообщает РБК.

Разработкой занимается конструкторское бюро "Камов", пишет Scramble Magazine. У техники будут крылья и убираемое шасси, также кресла в кабине экипажа будут расположены рядом друг с другом. Помимо этого, вертолет сможет развивать скорость до 700 км/ч.

В мае 2017 года стало известно, что в России запущена разработка двух перспективных скоростных вертолетов. Отмечается, что одна из моделей будет выполнена по традиционной схеме (с одним несущим винтом), а другая — по соосной (с двумя). Согласно плану, вертолеты смогут развивать скорость до 450 и 500 километров в час соответственно.

Фото: Facebook/Scramble Magazine