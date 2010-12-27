В Выборгском замке открылась выставка-перфоманс "Летопись башни"

В рамках кинофестиваля "Окно в Европу".

Отреставрированная Башня Святого Олафа раньше была вся исписана надписями жителей и гостей Выборга. После ремонта от этих надписей остались только фотографии Павла Полякова, представленные во дворе Выборгского замка. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Надписи оставлялись гвоздями, ручками, помадой и со временем это даже перестали расценивать как акт вандализма или мелкое хулиганство. Потому что из этих слов сложилась целая летопись, передающая переживая и чувства. Фотохудожник Павел Поляков сфотографировал каждую надпись, каждую букву, символ, дату, признание в любви и многое другое. Сотни фотографий сегодня показали во внутреннем дворе Выборгского замка под "живую музыку" англо-французского джаз-бенда "Jazz Cannibals".

Фото: Алена Головач, пресс-служба Выборгского музея-заповедника