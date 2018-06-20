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В промзонах на Лиговском построят жилье
Сегодня, 6:44
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lesjasap

В промзонах на Лиговском построят жилье

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Сделка стала первой в Северной столице, основанной на мезонинном финансировании проекта.

На Лиговском проспекте на территории промзоны появится новое жилье. На приобретение 18 га земли выделено 1,7 миллиарда рублей. Отметим, что для Петербурга - это первая сделка по мезонинному финансированию недвижимости. Подобные инициативы ранее реализовывались только в Москве. Одобрение было отдано пяти проектам.

Отметим, что инвестиции компании Glorax Development предоставили "Сбербанк" и "Сбербанк Инвестиции". Еще около 4,3 миллиардов рублей девелопер направит на создание жилых комплексов в центральном районе города.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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