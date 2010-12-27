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В порту Санкт-Петербурга изъяли 400 килограммов кокаина
11 июня, 18:10
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Rybka123

В порту Санкт-Петербурга изъяли 400 килограммов кокаина

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Его стоимость оценивается примерно в 4,5 млрд руб.

Накануне в морском порту Санкт-Петербурга сотрудники таможни обнаружили крупную контрабанду наркотиков из Эквадора. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

В ведомстве сообщили, что вещество было обнаружено 10 июня в контейнере с рыбными консервами. После скрытия банок в них нашли полимерные мешки с брикетами прямоугольной формы, в которых находился белый порошок. Экспертиза показала, что неизвестным веществом является кокаин. Его стоимость оценивается примерно в 4,5 млрд руб.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники ФТС устанавливают всех лиц, причастных к контрабанде.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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