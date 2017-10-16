В подземке Петербурга полицейские активно проверяют документы у граждан

16 октября в петербургском метрополитене замечено, что сотрудниками полиции идет активная проверка документов удостоверяющих личность граждан.
В переходе между станциями метро "Сенная" и "Садовая" находится группа полицейских, которая распределились по переходу и останавливают граждан для проверки документов. Очевидцы происходящего отмечают, что на проверку подзывают мужчин и женщин разной национальности, а также возраста. Также подчеркивают, что за минуту успели проверить около 10 человек.
Кроме того, по словам свидетелей, проверка запланирована на длительное время, так как рядом с сотрудниками правоохранительных органов находятся запас питьевой воды.
Фото, видео: Piter.tv