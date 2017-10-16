Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 12:59
0
Shdaria
405
Код вставки плеера

В подземке Петербурга полицейские активно проверяют документы у граждан

0
 
 

В переходе между станциями "Сенная" и "Садовая" проводится усиленная проверка документов граждан.

16 октября в петербургском метрополитене замечено, что сотрудниками полиции идет активная проверка документов удостоверяющих личность граждан. 

В переходе между станциями метро "Сенная" и "Садовая" находится группа полицейских, которая распределились по переходу и останавливают граждан для проверки документов. Очевидцы происходящего отмечают, что на проверку подзывают мужчин и женщин разной национальности, а также возраста. Также подчеркивают, что за минуту успели проверить около 10 человек. 

Кроме того, по словам свидетелей, проверка запланирована на длительное время, так как рядом с сотрудниками правоохранительных органов находятся запас питьевой воды.

Фото, видео: Piter.tv

Все новости района
Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Картина дня Происшествия Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5