В память о блокаде на Невском проспекте зажглись свечи

В Петербурге прошла торжественная акция "Свеча памяти".

Более тысячи человек приняли участие в акции "Свеча памяти" в Петербурге. Свечи на Невском проспекте также зажгли сотни учащихся школ.

Акция прошла у Аничкова моста 25 января. На фасад дворца проецировался видеоряд с фрагментами фильма "Блокадная книга". Память погибших почтили минутой молчания, на это время на территории усадьбы погасили свет.

26 января в 09:30 пройдет возложение цветов к табличке дома №14 на Невском проспекте.

В 11:00 на Пискаревском кладбище пройдет встреча 90 блокадников из 22 стран, которые также почтят память погибших.