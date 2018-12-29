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В память о блокаде на Невском проспекте зажглись свечи
Сегодня, 11:38
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TretyakovaS

В память о блокаде на Невском проспекте зажглись свечи

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В Петербурге прошла торжественная акция "Свеча памяти".

Более тысячи человек приняли участие в акции "Свеча памяти" в Петербурге. Свечи на Невском проспекте также зажгли сотни учащихся школ. 

Акция прошла у Аничкова моста 25 января.  На фасад дворца проецировался видеоряд с фрагментами фильма "Блокадная книга". Память погибших почтили минутой молчания, на это время на территории усадьбы погасили свет. 

26 января  в 09:30 пройдет возложение цветов к табличке дома №14 на Невском проспекте. 

В 11:00 на Пискаревском кладбище пройдет встреча 90 блокадников из 22 стран, которые также почтят память погибших.

Теги: блокада ленинграда, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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