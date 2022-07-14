В офисе Зеленского назвали условия перехода ВСУ к контрнаступлению

Алексей Арестович сообщил о том, по какому показателю ВСУ нужно догонять ВС РФ.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского назвали условия перехода Вооруженных сил Украины к контрнаступлению. В эфире местного YouTube-проекта "Фейгин Live" Алексей Арестович оценил необходимость получения бойцами бронированных автомобилей и спецтехники.

Нам не хватает мобильных систем ПВО <...> и бронированных машин. Российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии. Алексей Арестович, советник президента Украины

Эксперт полагает, что Украина нашла способ противостоять российской артиллерии, но при этом бронетехники силам ВСУ все еще не хватает. Алексей Арестович уточнил, что когда киевский режим догонит противника по количеству бронетехники, то "замкнется контур", а ВСУ перейдут в атаку.

Арестович рассказал, какие гарантии безопасности Запад готов дать Украине.

Фото и видео: YouTube / ФЕЙГИН LIVE (СМИ-иноагент)