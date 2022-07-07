По его словам, гарантии могут быть предоставлены Киеву после урегулирования конфликта на территории страны.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, какие гарантии безопасности Запад готов дать Украине. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

По его словам, гарантии могут быть предоставлены Киеву после урегулирования конфликта на территории страны. Арестович отметил, что они будут касаться поставок оружия и финансовой поддержки Украины.

Также советник главы офиса президента Украины отметил, что такой формат гарантий безопасности будет действовать до возможного вступления страны в НАТО. Однако он не уточнил, устроит ли Киев такое предложение.

Ранее Арестович признал, что у Запада нет нужного количества оружия для Украины.

Видео: YouTube / ФЕЙГИН LIVE