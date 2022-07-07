Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, какие гарантии безопасности Запад готов дать Украине. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".
По его словам, гарантии могут быть предоставлены Киеву после урегулирования конфликта на территории страны. Арестович отметил, что они будут касаться поставок оружия и финансовой поддержки Украины.
Также советник главы офиса президента Украины отметил, что такой формат гарантий безопасности будет действовать до возможного вступления страны в НАТО. Однако он не уточнил, устроит ли Киев такое предложение.
Ранее Арестович признал, что у Запада нет нужного количества оружия для Украины.
Видео: YouTube / ФЕЙГИН LIVE
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