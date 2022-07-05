Он добавил, что сейчас вооружение производят ударными темпами.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что у Запада нет нужного количества оружия для Украины. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Фейгин Live".

По словам Арестовича, когда Запад понял, что вооружение надо давать не иранской и не афганской армиям, то выяснилось, что для континентальной войны на их складах этого вооружения не оказалось. Он добавил, что его сейчас производят ударными темпами.

Сейчас многие заводы на Западе работают в четыре смены. И оно все пойдет сюда. К разумным срокам, к осени, будет готова такая дубинка, что мы их погоним очень далеко. Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины

Ранее Арестович заявил, что в августе Херсон будет освобожден украинскими войсками.

Видео: YouTube / ФЕЙГИН LIVE