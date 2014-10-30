По его словам, херсонскую группировку противника будут атаковать с юга и севера.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович: в августе Херсон будет освобожден украинскими войсками. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

По словам Арестовича, херсонскую группировку противника будут атаковать с юга и севера. Он отметил, что в освобождении Херсона сыграет важную роль географическое положение города и пять ракетных установок HIMARS.

Херсон расположен на правом берегу Днепра. Это для них неудобно, а для нас удобно. Мы по нему и будем наступать. Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины

Ранее Арестович заявил, что Украина уже стала "де-факто член НАТО".

Видео: YouTube / Фейгин Live