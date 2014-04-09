Арестович: Украина уже стала "де-факто член НАТО"

Помощник Зеленского рассказал о "ходе конем", который сделала Украина.

Помощник украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина уже стала "де-факто членом НАТО". При этом эксперт заявил о своем скепсисе о том, готов ли Североатлантический военный альянс принимать у себя Киев. Чиновник считает одним из "ходов конем" для властей страны присоединения к странам Триморья. По словам Арестовича, для Украины это означает доступ к деньгам, к транспорту, к безопасности на морях, к инфраструктуре.

И 12 стран Триморья — они члены ЕС. То есть почти половина стран Евросоюза. Это означает, что наша интеграция с ЕС зашла куда более дальше, чем всеми оценивается…Надо понимать, мы де-факто — члены НАТО. Алексей Арестович, помощник президента Украины

Арестович: ВСУ с начала спецоперации потеряли 10 тысяч солдат убитыми, 30 тысяч ранены.

Фото и видео: YouTube / Фейгин LIVE