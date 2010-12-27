В одном из парков Петербурга нашли повешенного мужчину

В парке Александрино нашли повешенного мужчину.

5 октября в парке Александрино, находящемся в районе проспекта Ветеранов, обнаружили тело повешенного мужчины. Полиция Кировского района ведет работу над установлением личности погибшего.

Как стало известно, сегодня утром в полицию поступило сообщение, что в лесопарковой зоне Александрино, недалеко от дома 58 по проспекту Ветеранов, обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, еще до приезда полиции тело уже было снято с дерева очевидцами или сотрудниками скорой помощи.

Около мужчины 40-45 лет был обнаружен электрический кабель. Личность и обстоятельства случившегося устанавливаются.