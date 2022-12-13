В ночь на вторник перекроют поворот на северной развязке ЗСД и КАД

Работы начнутся в 23:00, завершить их планируют к 05:00 вторника.

В Петербурге в ночь на 14 февраля по одному из поворотов на развязке Западного скоростного диаметра и кольцевой автодороги перекроют движение. Об этом 13 февраля пишет пресс-служба "Магистрали Северной столицы".

Работы начнутся в 23:00, завершить их планируют к 05:00 вторника. В это время петербуржцы не смогут повернуть с Левашовского шоссе на КАД в сторону Приморского шоссе.

Ранее движение по площади Московские Ворота ограничат до октября 2024 года. ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Фото: Piter.tv

