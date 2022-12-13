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В ночь на вторник перекроют поворот на северной развязке ЗСД и КАД
Сегодня, 22:51
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В ночь на вторник перекроют поворот на северной развязке ЗСД и КАД

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Работы начнутся в 23:00, завершить их планируют к 05:00 вторника.

В Петербурге в ночь на 14 февраля по одному из поворотов на развязке Западного скоростного диаметра и кольцевой автодороги перекроют движение. Об этом 13 февраля пишет пресс-служба "Магистрали Северной столицы".

Работы начнутся в 23:00, завершить их планируют к 05:00 вторника. В это время петербуржцы не смогут повернуть с Левашовского шоссе на КАД в сторону Приморского шоссе. 

Ранее движение по площади Московские Ворота ограничат до октября 2024 года. ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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