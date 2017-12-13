В Петербурге нашли мертвого мужчину в гостиничном номере

В Петербурге обнаружили повешенное тело мужчину в душевой кабине.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга сообщили, что в гостинице Северной столице обнаружили повешенного постояльца.

Согласно информации полиции, 26 февраля, в гостинице "Гостевой дом" в доме №12 по проспекту Культуры нашли тепло мужчины в душевой кабине. Известно, что гость скончался от повешения на веревке. Позже удалось установить личность погибшего. Им оказался 33-летний уроженец Кемеровской области.

Кроме того, выяснилось, что перед трагическим происшествием мужчина совершил СМС - рассылку близким людям с текстом "Простите меня".