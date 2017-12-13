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В Петербурге нашли мертвого мужчину в гостиничном номере
Сегодня, 11:15
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Shdaria
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В Петербурге нашли мертвого мужчину в гостиничном номере

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В Петербурге обнаружили повешенное тело мужчину в душевой кабине.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга сообщили, что в гостинице Северной столице обнаружили повешенного постояльца. 

Согласно информации полиции, 26 февраля, в гостинице "Гостевой дом" в доме №12 по проспекту Культуры нашли тепло мужчины в душевой кабине. Известно, что гость скончался от повешения на веревке. Позже удалось установить личность погибшего. Им оказался 33-летний уроженец Кемеровской области.

Кроме того, выяснилось, что перед трагическим происшествием мужчина совершил СМС - рассылку близким людям с текстом "Простите меня".

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Теги: гостиница гостевой дом , новости петербург , новости спб , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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