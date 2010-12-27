Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В метро у "Адмиралтейской" сломался поезд
Сегодня, 8:08
0
lesjasap
126

В метро у "Адмиралтейской" сломался поезд

0
 
 

Поломка вызвала столпотворение людей на платформах ближайших станций.

Вечером 24 июля в тоннеле на "фиолетовой" ветке сломался поезд. Об этом сообщили представители пресс-службы петербургского метрополитена. Накануне о заторе в подземке сообщили очевидцы, которые не знали причину сложившейся ситуации.

Инцидент с поломкой произошел в вечерний час-пик между "Садовой" и "Адмиралтейской". Поезд находился между платформами около десяти минут. Пассажиры также добавили, что похожее происшествие случилось между "Крестовским островом" и "Старой деревней". Там состав простоял не менее пяти минут. На этот раз поезд ждал, пока поврежденный состав увезут с "Адмиралтейской".

После этого метро продолжило работу в штатном режиме.

Фото: Piter.tv

Все новости района
Теги:
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

Оставить комментарий

5