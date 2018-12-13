В петербургском метро рассказали о том, как "ночуют" вагоны

В ГУП "Петербургский метрополитен" признались, что разместить вагоны во всех электродепо невозможно.

В петербургском метро рассказали как "ночуют" составы поездов. Информация об этом была размещена в Инстаграме предприятия.

В ГУП "Петербургский метрополитен" признались, что из-за невозможности распределить весь подвижной состав в имеющихся электродепо, некоторые составы остаются на "ночёвку" прямо на станциях метро.

Связано это с увеличением количества вагонов в связи с расширением парка подвижного состава и открытием новых станций. Из шести петербургских электродепо, пять эксплуатируются по назначению, а шестое используется как как но одно – исключительно ремонтное.

Фото: Piter.TV