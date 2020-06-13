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Rybka123
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В мессенджере WhatsApp появится новая функция поиска сообщений

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В данный момент функция находится на стадии альфа-тестирования.

В мессенджере WhatsApp может появится новая функция, которая упростит поиск сообщений. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

В данный момент функция находится на стадии альфа-тестирования. Она позволит юзеру выбирать дату отправки сообщения или получения при помощи кнопки календаря в режиме поиска в чате. 

Отметим, что в WhatsApp уже есть функция поиска сообщений, но она осуществляется на все письма пользователя, а не на конкретный временной промежуток. 

Видео: YouTube / WhatsApp

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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