В мессенджере WhatsApp появится новая функция поиска сообщений

В мессенджере WhatsApp может появится новая функция, которая упростит поиск сообщений. Об этом сообщил портал WABetaInfo.
В данный момент функция находится на стадии альфа-тестирования. Она позволит юзеру выбирать дату отправки сообщения или получения при помощи кнопки календаря в режиме поиска в чате.
Отметим, что в WhatsApp уже есть функция поиска сообщений, но она осуществляется на все письма пользователя, а не на конкретный временной промежуток.
Видео: YouTube / WhatsApp
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