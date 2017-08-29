В магазине Архангельска можно будет расплатится лайками

Один из бизнесменов города Архангельска Владимир Гладких запустил сервис под названием FunPay.mone, с помощью которого можно будет расплачиваться лайками за товары и услуги.

Как сообщает газета «Ведомости», участником программы может стать любой. Клиенту нужно будет зарегистрироваться в сервисе и опубликовать пост с хэштегом магазина или ресторана, где он хотел бы получить скидку. Заведение должно участвовать в акции. Пост который будет опубликован, должен собирать лайки, один лак будет равен 1 рублю. Далее бонусами можно будет расплатится на кассе, предъявив штрихкод или промокод. Лайки будут учитываться в социальных сетях, таких как Вконтакте, Instagram, Fecebook и Twitter.

По словам разработчиков проект поддержали рестораны и магазины многих городов России:Сочи, Владивосток, Пермь, Нижней Новгород, Екатеринбург. Создатели FunPay, планирует открыть офисы в Москве и Петербурге.

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