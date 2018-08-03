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В лобовом ДТП на Сахалине погибли два сотрудника полиции

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В сети опубликовано видео с места страшного ДТП в Макаровском районе Сахалина.

Накануне вечером, 2 августа, на Сахалине в лобовом ДТП погибли два сотрудника полиции.

Сообщается, что оперативная группа выехала в Макаровский район, где было обнаружено тело женщины. По дороге внедорожник "Тойота Ленд Крузер" выехал на полосу встречного движения и протаранил полицейскую машину. На месте ДТП от полученных травм погибли инспектор отдела ГИБДД старший лейтенант полиции Александр Андрейко и старший следователь следственного отделения капитан юстиции Екатерина Петриченко. По погибшим объявлен траур. Два других сотрудника полиции с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу. 

Следственными органами по факту ДТП заведено уголовное дело. Кто находился во внедорожнике и какие травмы получил, не сообщается.

Видео: YouTube/SakhalinMedia, Советский Сахалин

Фото: ВК, ЧП Сахалин
 

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Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости России

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