В комздраве назвали преступной халатностью нарушение самоизоляции

Количество заболевших коронавирусом в Петербурге растет.

В Смольном назвали преступной халатностью нарушение режима самоизоляции петербуржцами. Такое заявление сделал заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Саран.

Политик отметил, что, выходя на улицу, жители подвергают риску своих близких, старшее поколение.

Мы все хотим 9 мая отмечать этот праздник. Но если мы будет в таком режиме соблюдать самоизоляцию, то некоторые из нас не доживут до этого дня, заявил Саран.

Сегодня, 16 апреля, в Петербурге наблюдался низкий индекс самоизоляции. Он достиг "красного" уровня.

Фото: Piter.TV