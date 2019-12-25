В комздраве назвали преступной халатностью нарушение самоизоляции

В Смольном назвали преступной халатностью нарушение режима самоизоляции петербуржцами. Такое заявление сделал заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Саран.
Политик отметил, что, выходя на улицу, жители подвергают риску своих близких, старшее поколение.
Мы все хотим 9 мая отмечать этот праздник. Но если мы будет в таком режиме соблюдать самоизоляцию, то некоторые из нас не доживут до этого дня,
заявил Саран.
Сегодня, 16 апреля, в Петербурге наблюдался низкий индекс самоизоляции. Он достиг "красного" уровня.
Фото: Piter.TV
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Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
надо больше конкретики.