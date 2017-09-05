Четверо парней целую ночь насиловали и избивали петербурженку в хостеле

Полиция Северной столицы разыскивает подозреваемых в изнасиловании и избиении 21-летней местной жительницы. Девушку удерживали в комнате хостела четыре молодых человека.

В воскресенье, 3 сентября, в полицию Московского района пришла 21-летняя петербурженка. Она рассказала о страшной ЧП, произошедшем с ней. 1 сентября ее позвал на свидание знакомый. Как сообщает "Фонтанка", девушка согласилась пойти в съемную квартиру к молодому человеку. Оказалось, что она пришла в комнату хостела на Заставской улице. Позже к парочки присоединились еще три молодых человека. Парни до семи утра удерживали девушку, избивали ее и насиловали. Отпустили ее только после звонка от подруги, которая пригрозила полицией.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по действию сексуального характера с применением насилия. Полиция ищет подозреваемых. Устанавливаются подробности инцидента.