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В гостинице "Москва" на площади Александра Невского может быть бомба

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Специалисты проверяют здание после звонка мужчины.

В правоохранительные органы Петербурга обратился аноним. Неизвестный рассказал о том, что в  отеле на площади Александра Невского заложено взрывное устройство. Полиция выехала на место происшествия. На данный момент оперативники проверяют здание. У объекта дежурили представители ГУ МЧС. Они рассказали, что уже более 2,5 часов оперативники проверяют номера. Всех постояльцев и персонал эвакуировали на улицу.

Сведений о найденных опасных предметах нет. Скорее всего, ызов представителей закона является очередной выходкой местного телефонного "террориста".

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Категории: Картина дня Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости СПб

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