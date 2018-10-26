В гостинице "Москва" на площади Александра Невского может быть бомба

Специалисты проверяют здание после звонка мужчины.

В правоохранительные органы Петербурга обратился аноним. Неизвестный рассказал о том, что в отеле на площади Александра Невского заложено взрывное устройство. Полиция выехала на место происшествия. На данный момент оперативники проверяют здание. У объекта дежурили представители ГУ МЧС. Они рассказали, что уже более 2,5 часов оперативники проверяют номера. Всех постояльцев и персонал эвакуировали на улицу.

Сведений о найденных опасных предметах нет. Скорее всего, ызов представителей закона является очередной выходкой местного телефонного "террориста".

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб