В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус

Положительными тесты оказались у двух людей.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не посетил парад Победы на Красной площади из-за двух положительных тестов на коронавирус у двух членов киргизской делегации. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Тесты на на COVID-19 политики сдали уже в Москве. Коронавирус обнаружили у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного охранников.

В связи с этим Жээнбеков принял решение отказаться от участия в параде Победы на Красной площади, чтобы уберечь остальных его участников.

Видео: YouTube / Новости Кыргызстана - Ала-Тоо 24