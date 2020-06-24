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В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус

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Положительными тесты оказались у двух людей.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не посетил парад Победы на Красной площади из-за двух положительных тестов на коронавирус  у двух членов киргизской делегации. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Тесты на на COVID-19 политики сдали уже в Москве. Коронавирус обнаружили у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного охранников. 

В связи с этим Жээнбеков принял решение отказаться от участия в параде Победы на Красной площади, чтобы уберечь остальных его участников. 

Видео: YouTube / Новости Кыргызстана - Ала-Тоо 24

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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