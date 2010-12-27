В центре Петербурга посетитель кафе забрал всю выручку и сбежал

В Петербурге ограбили кафе в центре города. Преступника быстро нашли.

В Петербурге посетителькафе в центре города забрал выручку и телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Происшествие произошло в ночь на 15 декабря на Спасском переулке. Известно, что в заведение зашел неизвестный мужчина и, угрожая применить физическую силу, отобрал мобильный телефон у молодого сотрудника кафе. После этого он взял 50 тысяч рублей выручки и скрылся в неизвестном направлении.

Однако правоохранительным органом удалось найти и задержать злоумышленника по приметам. Им оказался 29-летний безработный петербуржец.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж".