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В центре Петербурга посетитель кафе забрал всю выручку и сбежал
Сегодня, 13:44
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Shdaria
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В центре Петербурга посетитель кафе забрал всю выручку и сбежал

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В Петербурге ограбили кафе в центре города. Преступника быстро нашли.

В Петербурге посетителькафе в центре города забрал выручку и телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
 
Происшествие произошло в ночь на 15 декабря на Спасском переулке. Известно, что в заведение зашел неизвестный мужчина и, угрожая применить физическую силу, отобрал мобильный телефон у молодого сотрудника кафе. После этого он взял 50 тысяч рублей выручки и скрылся в неизвестном направлении. 
 
Однако правоохранительным органом удалось найти и задержать злоумышленника по приметам. Им оказался 29-летний безработный петербуржец. 
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж". 
 
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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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