В администрации Выборгского района опровергли данные об "очередях за выплатами" из бюджетников-наблюдателей

В пятницу, 3 июля, издание Znak.com сообщило, что в районных администрациях Петербурга якобы "выстроились очереди" из сотрудников различных бюджетных организаций, которые работали наблюдателями за процессом голосования по правкам в Конституцию.

По информации новостного ресурса, бюджетники рассчитывали получить денежные выплаты в размере 7 тысяч рублей. В качестве доказательства приводятся фотокадры некой группы лиц в помещении одной из городских администраций.

Позже аналогичные сообщения появились на страницах других оппозиционных СМИ. Для того, чтобы удостовериться в подлинности этой информации, "Невские новости" обратились за комментарием в администрацию Выборгского района Санкт-Петербурга.

Отвечая на вопрос журналиста о том, были ли на самом деле многочисленные "очереди" из бюджетников-наблюдателей, желающих получить "премии" за свою деятельность, в администрации заверили, что подобную информацию слышат впервые.

"Нету никакой очереди. Откуда такая информация? Вообще никого не было", — удивился сотрудник администрации Выборгского района.

Напомним, в Петербурге за электоральным процессом следили более 15 тысяч наблюдателей, подготовленных Общественной палатой. Согласно данным Центризбиркома, жалоб на серьезные нарушения не поступало. Голосование по поправкам в Основном законе прошло с 25 июня по 1 июля. Поправки поддержали 77,92% граждан, принявших участие в голосовании, тогда как против высказались 21,27%.