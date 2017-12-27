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В Петербурге хотят ввести законопроект о публикации соглашений ГЧП
Вчера, 16:24
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Shdaria
441

В Петербурге хотят ввести законопроект о публикации соглашений ГЧП

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В Петербурге будут в открытом доступе соглашения о ГЧП.

Депутаты Законодательного собрание приняли законпроект фракции "Яблоко", автор которого Борис Вишневский. Он предложил публиковать в Интернете концессионные соглашения. 

Предполагается, с помощью данного закона обеспечить прозрачность и обоснованность предоставления финансирования из бюджета Санкт-Петербурга, имущества из казны города, а также имущественных прав, принадлежащих Петербургу, при заключении соглашений о государственно-частных партнерствах.О Отмечается, что их текст должен быть опубликован в сети в течение семи дней после подписания.

 

Теги: законопроект вишневского , закс , петербург , публикации соглашений о гчп
Категории: Лента новостей Новости СПб

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