В Петербурге хотят ввести законопроект о публикации соглашений ГЧП

В Петербурге будут в открытом доступе соглашения о ГЧП.

Депутаты Законодательного собрание приняли законпроект фракции "Яблоко", автор которого Борис Вишневский. Он предложил публиковать в Интернете концессионные соглашения.

Предполагается, с помощью данного закона обеспечить прозрачность и обоснованность предоставления финансирования из бюджета Санкт-Петербурга, имущества из казны города, а также имущественных прав, принадлежащих Петербургу, при заключении соглашений о государственно-частных партнерствах.О Отмечается, что их текст должен быть опубликован в сети в течение семи дней после подписания.